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    Arnavutköy'de otlamaya çıkıp bataklığa giren inekleri itfaiye kurtardı

    Otlamaları için serbest bırakılan inek ve yavrusunun bataklıkta mahsur kalması sonucu bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerinin, hayvanları kurtardığı anlar kameraya yansıdı.
    • 09.05.2022 - 15:43
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 15:56
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    Arnavutköy'de otlamaya çıkıp bataklığa giren inekleri itfaiye kurtardı

    İstanbul Arnavutköy'de otlamak üzere serbest bırakılan inek ve yavrusu bataklığa saplandı.

    Çaresiz inekleri gören vatandaşların ihbarı üzerine ise bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

    Ekipler adrese araç ile ulaşamadı

    İtfaiye ekipleri bataklığın olduğu noktaya araç ile ulaşamayınca paletlerden bataklık üzerine yol yaparak hayvanlara ulaştı.

    Arnavutköy de otlamaya çıkıp bataklığa giren inekleri itfaiye kurtardı #1

    Arnavutköy'de otlamaya çıkıp bataklığa giren inekleri itfaiye kurtardı ViDEO

    İnek ve yavrusunun kurtarılma anı

    İHA'nın aktarımına göre, ekiplerin saatler süren çalışmaları sonucu inek ve yavrusu kurtarıldı.

    Bir diğer yandan inek ve yavrusunu kurtarma çalışmaları görüntülere de yansıdı.

    Arnavutköy de otlamaya çıkıp bataklığa giren inekleri itfaiye kurtardı #2

    Arnavutköy de otlamaya çıkıp bataklığa giren inekleri itfaiye kurtardı #3

    Arnavutköy de otlamaya çıkıp bataklığa giren inekleri itfaiye kurtardı #4

    Arnavutköy de otlamaya çıkıp bataklığa giren inekleri itfaiye kurtardı #5

    Arnavutköy de otlamaya çıkıp bataklığa giren inekleri itfaiye kurtardı #6

    Arnavutköy de otlamaya çıkıp bataklığa giren inekleri itfaiye kurtardı #7

    Arnavutköy de otlamaya çıkıp bataklığa giren inekleri itfaiye kurtardı #8


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