Otlamaları için serbest bırakılan inek ve yavrusunun bataklıkta mahsur kalması sonucu bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerinin, hayvanları kurtardığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Arnavutköy'de otlamak üzere serbest bırakılan inek ve yavrusu bataklığa saplandı.

Çaresiz inekleri gören vatandaşların ihbarı üzerine ise bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekipler adrese araç ile ulaşamadı

İtfaiye ekipleri bataklığın olduğu noktaya araç ile ulaşamayınca paletlerden bataklık üzerine yol yaparak hayvanlara ulaştı.

Arnavutköy'de otlamaya çıkıp bataklığa giren inekleri itfaiye kurtardı ViDEO

İnek ve yavrusunun kurtarılma anı

İHA'nın aktarımına göre, ekiplerin saatler süren çalışmaları sonucu inek ve yavrusu kurtarıldı.

Bir diğer yandan inek ve yavrusunu kurtarma çalışmaları görüntülere de yansıdı.