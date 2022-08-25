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    Arnavutköy'de sağanak nedeniyle sokak göle döndü

    Ssağanak yağış nedeniyle bir sokak sular altında kaldı. Göle dönen sokakta bir araç da suların içinde mahsur kaldı.
    • 25.08.2022 - 09:31
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    Arnavutköy'de sağanak nedeniyle sokak göle döndü

    İstanbul'da yağış etkisini gösteriyor.

    Kentte gece boyu etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu.

    Arnavutköy'de yağış etkili

    Arnavutköy Boğazköy Bülent Sokak, yağmur suları nedeniyle adeta göle döndü.

    Sokak trafiğe kapatıldı

    İHA'nın haberine göre; sokak komple trafiğe kapatılırken bir araç, yarıya kadar sulara gömüldü.

    Olay yerine gelen ekipler, suların tahliyesi için çalışma başlattı.

    Arnavutköy de sağanak nedeniyle sokak göle döndü #1

    Arnavutköy de sağanak nedeniyle sokak göle döndü #2


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