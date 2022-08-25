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Arnavutköy'de sağanak nedeniyle sokak göle döndü

Arnavutköy'de sağanak nedeniyle sokak göle döndü

Ssağanak yağış nedeniyle bir sokak sular altında kaldı. Göle dönen sokakta bir araç da suların içinde mahsur kaldı.