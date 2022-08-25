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Arnavutköy'de sağanak nedeniyle sokak göle döndü
Ssağanak yağış nedeniyle bir sokak sular altında kaldı. Göle dönen sokakta bir araç da suların içinde mahsur kaldı.
- 25.08.2022 - 09:31
İstanbul'da yağış etkisini gösteriyor.
Kentte gece boyu etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu.
Arnavutköy'de yağış etkili
Arnavutköy Boğazköy Bülent Sokak, yağmur suları nedeniyle adeta göle döndü.
Sokak trafiğe kapatıldı
İHA'nın haberine göre; sokak komple trafiğe kapatılırken bir araç, yarıya kadar sulara gömüldü.
Olay yerine gelen ekipler, suların tahliyesi için çalışma başlattı.