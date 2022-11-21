- Haberler
- Gündem Haberleri
- Arnavutköy'de şiddetli rüzgar pazarcı esnafa zor anlar yaşattı
Arnavutköy'de şiddetli rüzgar pazarcı esnafa zor anlar yaşattı
İlçede etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşatırken pazarcılar da rüzgarın kurbanı oldu.
- 21.11.2022 - 15:25
- Güncelleme : 21.11.2022 - 16:33
İstanbul genelinde şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da yağmur ve rüzgar etkili olmaya başladı.
Pazarcı esnaf zor anlar yaşadı
Vatandaşlar fırtına sebebiyle yolda yürümekte zorlanırken, Arnavutköy ilçesinde de zaman zaman etkisin arttırınca, rüzgar pazardaki esnafa zor anlar yaşattı.
İHA'nın haberine göre, Arnavutköy'ün Hadımköy Mahallesi'nde ise park halinde bulunan bir otomobilin üzerine ağaç devrildi, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Arnavutköy 'de otomobilin üzerine ağaç devrildi VİDEO