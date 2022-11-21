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Arnavutköy'de şiddetli rüzgar pazarcı esnafa zor anlar yaşattı

Arnavutköy'de şiddetli rüzgar pazarcı esnafa zor anlar yaşattı

İlçede etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşatırken pazarcılar da rüzgarın kurbanı oldu.