Petrol
93.65
-0.22%
Euro
19.3541
0.43%
Dolar
18.6119
0.06%
Altın
1.063
0.02%
Borsa
4706
0.00%
Bitcoin
319.720
-0.74%
BTXN Coin
7.31
-0.40%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C
    Ambulansa yol vermeyen duyarsız sürücü kamerada

    Ambulansa yol vermeyen duyarsız sürücü kamerada

    Hafif ticari araç, ambulansa yol vermeyerek frene bastı. Siren seslerini görmezden gelen sürücü, sosyal medyada tepkilere sebep olması üzerine tespit edilerek 623 lira idari para cezası kesildi.
    • 16.11.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 11:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Trafik magandaları, yollarda tehlikeli hareketlerinin yanı sıra acil durumlarda zorluk çıkartarak devam ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Havalimanı mevkiinde kimliği belirsiz bir şahıs, sağlık çalışanlara zor anlar yaşattı.

    Seyir halindeki bir otomobil sürücüsü, ambulansı görmezden gelerek dakikalarca uğraştırdı.

    Sürücü sirenlere duyarsız kaldı

    Ambulans şoförünün arkasından siren çalarak yol istemesini umursamayan sürücü, ambulansa duyarsız kaldı.

    Yol vermemekte ısrarcı olan sürücü frene bastı.

    O anlar kayıt altına alındı

    Yaşananlar, ambulans görevlileri tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

    İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü VİDEO

    Sürücü tespit edildi

    Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine tepkilere neden oldu. Tepkiler sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü çalışma başlattı.

    Görüntülerde yer alan 34 BAN 226 plakalı aracın sürücüsünün M.Y. olduğu tespit edildi.

    623 lira idari para cezası kesildi

    Sürücü M.Y.’ye, "Gidişe ayrılan en sol şeridi sürekli olarak işgal etmek" maddesinden 427 lira ve "Geçiş üstünlüğü bulunan aracın, duyulur görülür işaretini alınca kolayca ilerlemesini sağlamamak" maddesinin ihlalinde 196 lira olmak üzere toplam 623 lira idari para cezası kesildi.

    Ambulansa yol vermeyen duyarsız sürücü kamerada #1

    Ambulansa yol vermeyen duyarsız sürücü kamerada #2

    Ambulansa yol vermeyen duyarsız sürücü kamerada #3

    Ambulansa yol vermeyen duyarsız sürücü kamerada #4


    Adana'da annelerine kezzap atan kardeşlerine sahip çıktılar
    3. Sayfa

    Adana'da annelerine kezzap atan kardeşlerine sahip çıktılar

    Galatasaray altyapıda Alman modeline geçiyor
    Futbol

    Galatasaray altyapıda Alman modeline geçiyor

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Görüş Bildir