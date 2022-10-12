Petrol
94.6
0.33%
Euro
18.0697
0.10%
Dolar
18.5871
0.01%
Altın
999.03
0.31%
Borsa
3586
0.39%
Bitcoin
359.601
0.08%
BTXN Coin
8.10
-0.61%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Art arda zam sonrası araç sahiplerine müjde: Motorine indirim mi geliyor? 12 Ekim 2022 akaryakıt fiyatları!

    Üst üste gelen akaryakıt zamlarından sonra araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Motorine indirim mi geliyor? 12 Ekim 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları…
    • 12.10.2022 - 09:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Art arda zam sonrası araç sahiplerine müjde: Motorine indirim mi geliyor? 12 Ekim 2022 akaryakıt fiyatları!

    Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

    Üst üste gelen zamlardan sonra, 6 Ekim Perşembe günü benzin litre fiyatına 75 kuruş ve motorin litre fiyatına ise 1 lira 39 kuruş zam gelmişti.

    Ardından 7 Ekim Cuma günü itibariyle motorin litre fiyatına 1 lira 53 kuruş daha zam gelmişti.

    Son olarak ise 11 Ekim Salı günü itibariyle geçerli olacak şekilde motorin litre fiyatına 1 lira 39 kuruş daha zam gelmişti.

    Motorin fiyatına uygulanan zamlardan sonra vatandaşlar, “Motorine indirim mi geliyor? Ne kadar indirim gelecek? 12 Ekim 2022 güncel motorin ve benzin fiyatları ne kadar?” sorularını araştırmaya başladı.

    Peki motorine uygulanan zamlardan sonra indirim gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar…

    Motorine indirim mi geliyor?

    Üst üste yapılan zamlardan sonra, alınan bilgiye göre yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine 2 lira 13 kuruş indirim uygulanacak.

    Art arda zam sonrası araç sahiplerine müjde: Motorine indirim mi geliyor? 12 Ekim 2022 akaryakıt fiyatları! #1

    İstanbul 12 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları

    Motorin litre fiyatı 28,53 TL

    Benzin litre fiyatı 20,60  TL

    Ankara 12 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları

    Motorin litre fiyatı 28,65 TL

    Benzin litre fiyatı 20,74 TL

    İzmir 12 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları

    Motorin litre fiyatı 28,68 TL

    Benzin litre fiyatı 20,72 TL

    Art arda zam sonrası araç sahiplerine müjde: Motorine indirim mi geliyor? 12 Ekim 2022 akaryakıt fiyatları! #2


    Suriye mesajı: Temaslar olabilir
    Gündem

    Suriye mesajı: Temaslar olabilir

    Genç Türk Kadını Banu yeni bir yatırım yolu buldu!
    Advertorial

    Genç Türk Kadını Banu yeni bir yatırım yolu buldu!

    Kararsız okurlar için okuma önerileri
    Kitap

    Kararsız okurlar için okuma önerileri

    Görüş Bildir