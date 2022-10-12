Art arda zam sonrası araç sahiplerine müjde: Motorine indirim mi geliyor? 12 Ekim 2022 akaryakıt fiyatları!

Üst üste gelen akaryakıt zamlarından sonra araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Motorine indirim mi geliyor? 12 Ekim 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları…

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Üst üste gelen zamlardan sonra, 6 Ekim Perşembe günü benzin litre fiyatına 75 kuruş ve motorin litre fiyatına ise 1 lira 39 kuruş zam gelmişti.

Ardından 7 Ekim Cuma günü itibariyle motorin litre fiyatına 1 lira 53 kuruş daha zam gelmişti.

Son olarak ise 11 Ekim Salı günü itibariyle geçerli olacak şekilde motorin litre fiyatına 1 lira 39 kuruş daha zam gelmişti.

Motorin fiyatına uygulanan zamlardan sonra vatandaşlar, “Motorine indirim mi geliyor? Ne kadar indirim gelecek? 12 Ekim 2022 güncel motorin ve benzin fiyatları ne kadar?” sorularını araştırmaya başladı.

Peki motorine uygulanan zamlardan sonra indirim gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar…

Motorine indirim mi geliyor?

Üst üste yapılan zamlardan sonra, alınan bilgiye göre yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine 2 lira 13 kuruş indirim uygulanacak.

İstanbul 12 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 28,53 TL

Benzin litre fiyatı 20,60 TL

Ankara 12 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 28,65 TL

Benzin litre fiyatı 20,74 TL

İzmir 12 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 28,68 TL

Benzin litre fiyatı 20,72 TL