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    Artvin’de 36 bin fidanla 'Türkiye Yüzyılı' logosu işlendi

    Artvin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Artvin-Borçka karayolunun 15. kilometresinde yol kenarına 36 bin fidanla dikilerek "Türkiye Yüzyılı" logosu işlendi.
    • 31.12.2022 - 09:49
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    Artvin’de 36 bin fidanla 'Türkiye Yüzyılı' logosu işlendi

    Artvin Orman Bölge Müdürlüğü bu kez çok farklı bir fidan dikim törenine ev sahipliği yaptı.

    Artvin-Borçka karayolunun 15. kilometresinde yol kenarına hazırlanan 0.21 hektar alana 36 bin mazı fidanı dikildi.

    Türkiye Yüzyılı yazıldı

    Fidan dikimi daha önceden hazırlanan "Türkiye Yüzyılı" logosu düzenine göre dikildi.

    36 bin fidan kullanıldı

    Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Bölge Müdürü Doç. Dr. Mimar Sinan Özkaya ve il protokolünün katıldığı programda 33 bin mazı ve 3 bin taflan olmak üzere toplamda 36 bin fidanın dikimi tamamlanarak "Türkiye Yüzyılı" logosu işlenmiş oldu.

    Artvin’de 36 bin fidanla Türkiye Yüzyılı logosu işlendi #1

    Artvin’de 36 bin fidanla Türkiye Yüzyılı logosu işlendi #2

    Artvin’de 36 bin fidanla Türkiye Yüzyılı logosu işlendi #3

    Artvin’de 36 bin fidanla Türkiye Yüzyılı logosu işlendi #4

    Artvin’de 36 bin fidanla Türkiye Yüzyılı logosu işlendi #5

    Artvin’de 36 bin fidanla Türkiye Yüzyılı logosu işlendi #6


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