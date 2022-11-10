Artvin'de bir iş yerinde 40 saat 09.05'i gösteriyor

Reklam tabelası, pano ve afiş hazırlama işiyle uğraşan bir esnaf, 21 sene önce açtığı dükkanında 40 saatin 9.05'i göstererek Mustafa Kemal Atatürk'ü hatırlattığını ifade etti.

Artvin'de esnaflık yapan Şakir Kara'nın 21 yıl önce açtığı dükkanına yerleştirdiği 40 saat, 09.05'i gösteriyor.

Atatürk'e olan sevgisini ve özlemini anlatmak amacıyla reklam tabelası, pano ve afiş hazırlama işiyle uğraşan Kara, saatlerin pilini çıkardı.

Kara, bütün Türk gençliğine şartlar ne olursa olsun mücadeleyi bırakmamayı öğreten Mustafa Kemal Atatürk’ü yaşayarak sonraki nesillere aktarabilmek için elinden geleni yaptığını ifade etti.

Saatlerin bir kısmı hediye

Esnaf Kara, saatlerin bir kısmının arkadaşları ve müşterilerince hediye edildiğini, bir kısmını da kendisinin satın aldığını belirtti.

"Her saatime baktığımda Atatürk'ü hatırlıyorum"

Eşinin yaklaşık 20 yıl önce hediye ettiği kol saatinin bile zembereğini çalıştıracak parçasını çıkartarak 09.05'e ayarladığını ifade eden 2 çocuk babası Kara, şöyle konuştu: "Yıllardır kolumdaki saat 09.05'i gösteriyor. Ben de her saatime baktığımda Atatürk'ü hatırlıyorum. Saati soranlara hep '9'u 5 geçiyor.' diyorum. Saatlerimi görenler çok hüzünleniyor. Çünkü bizler bu güzel ülkede yaşıyorsak, bu güzellikleri yaşayabiliyorsak Mustafa Kemal Atatürk’ün sayesindedir. Atamızı çok ama çok seviyoruz."

"Keşke saatleri 09.04'de durdurabilseydim"



AA'nın haberine göre, Kara, 10 Kasımlarda hüzün yaşadığını dile getirerek, "Keşke elimde olsaydı da bütün saatleri 9.04'de durdurabilseydim." ifadesini kullandı.