Artvin'de bir köy sular altında kalmaya başladı

Kapakların kapanmasıyla gövdedeki su seviyesi 50 metreyi aşan Yusufeli Barajı, bir köyü tamamen sular altında bırakmaya başlıyor. Köyde yaşayan vatandaşlar son kez evlerini izlemek için bölgeye gitti.

Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olan Yusufeli Barajı, 22 Kasım'da hizmete açıldı.

Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan barajın temeli ise 26 Şubat 2013'te atıldı.

Yusufeli Barajı'nın kapaklarının kapanmasıyla, gövdede biriken sular yükselmeye başladı.

Su seviyesi 50 metreyi aştı

Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan barajda su seviyesi şimdilerde 50 metreyi aştı. Su miktarı ise 20 milyon metreküpe ulaştı.

Baraj suları altında kalmaya başlayan ilk köy olan Irmakyanı köyünde baraj suları evlerin duvarlarına dayandı.

Sular altında kalan köye son bakış

Köyde yaşayan ve baraj nedeniyle taşınmak zorunda kalan vatandaşlar ise son kez evlerini izlemek için bölgeye akın etti.

İHA'nın aktarımına göre; evleri, hatıralarıyla birlikte sulara gömülen olan bölge halkı, son kez evlerini görebilmek için hüzünlü bir şekilde köye giderek izlemeye başladı.

Öte yandan baraj kapakları kapatılmasından günümüze, su seviyesinin yükselişinin hızlandırılmış görüntüleri, DSİ Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.