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    Artvin'de heyelan sonrası çalışmalar başlıyor

    Borçka ilçesinde 4 köy yolunu ulaşıma kapatacak büyüklükte yaşanan heyelan sonrası, tehlike arz ettiği gerekçesiyle çalışmalar gecikti. Halkın tepkisinin ardından ise çalışmalar devam ettirildi.
    • İHA
    • 26.01.2022 - 12:34
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 12:48
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    Artvin'de heyelan sonrası çalışmalar başlıyor

    Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Arkaköy köy yolu 2. kilometresinde, 26 Ocak Pazar günü heyelan felaketi yaşanmıştı.

    Yamaçtan kopan dev kaya parçaları 4 köy yolunu ulaşıma kapanmıştı. Heyelan anında yolda yaya ve araç geçmemesi facianın önüne geçmiş oldu.

    KÖYLÜLER TEPKİ GÖSTERDİ

    Kapanan yolun ulaşıma açılması için yapılan incelemenin ardından, tehlike arz ettiği gerekçesiyle çalışmalar gecikince, Arkaköy muhtarı ve beraberindeki köy sakinleri duruma tepki gösterdi.

    ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

    Kısa süreli gerginliğe neden olan kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalar başlatıldı.

    Artvin de heyelan sonrası çalışmalar başlıyor #1

    Artvin de heyelan sonrası çalışmalar başlıyor #2

    Artvin de heyelan sonrası çalışmalar başlıyor #3

    Artvin de heyelan sonrası çalışmalar başlıyor #4


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