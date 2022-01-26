Artvin'de heyelan sonrası çalışmalar başlıyor

Borçka ilçesinde 4 köy yolunu ulaşıma kapatacak büyüklükte yaşanan heyelan sonrası, tehlike arz ettiği gerekçesiyle çalışmalar gecikti. Halkın tepkisinin ardından ise çalışmalar devam ettirildi.

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Arkaköy köy yolu 2. kilometresinde, 26 Ocak Pazar günü heyelan felaketi yaşanmıştı.

Yamaçtan kopan dev kaya parçaları 4 köy yolunu ulaşıma kapanmıştı. Heyelan anında yolda yaya ve araç geçmemesi facianın önüne geçmiş oldu.

KÖYLÜLER TEPKİ GÖSTERDİ

Kapanan yolun ulaşıma açılması için yapılan incelemenin ardından, tehlike arz ettiği gerekçesiyle çalışmalar gecikince, Arkaköy muhtarı ve beraberindeki köy sakinleri duruma tepki gösterdi.

ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

Kısa süreli gerginliğe neden olan kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalar başlatıldı.