Artvin'de Menekşe Teyze oy kullanmaya bastonlarıyla gitti Bugün ülke genelindeki seçim heyecanına katılımın çok yoğun olması bekleniyor. Bugün vatandaşlar yaşı ve koşulları ne olursa olsun sandık başına gidiyor.

ensonhaber.com Artvin'in Yusufeli Altıparmak Köyü'nde sandık başına gidenlerden birisi de 80 yaşındaki Menekşe Teyze oldu. Menekşe Teyze'nin güçlükle yürüdüğü ve sandık başına elindeki değneklerin yardımı ile yürüdüğü görüldü. Menekşe Teyze bastonlarıyla oy kullanmaya gitti Tüm engeller, Menekşe Teyze'yi sandığın başına gidip oy kullanmaktan alıkoymadı. Seçim heyecanı ülkeyi sardı Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullanıyor. Seçim için ülke genelinde, 191 binden fazla sandık kuruldu. Cumhurbaşkanlığı için 3 aday, milletvekili genel seçimleri için 24 siyasi parti ve 151 bağımsız milletvekili adayı yarışıyor.