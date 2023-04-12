Artvin'de siyasetle ilgili papağan: En çok tartışma programlarını izlemeyi seviyor Artvin’in Hopa ilçesinde Zeytin ailesinin 'Reis' isimli sultan papağanı, siyasete olan ilgisi ile dikkat çekiyor.

İHA

Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan papağan, siyasete olan ilgisiyle dikkat çekiyor.

Ömer ve İlknur Zeytin çiftinin 1 aylıkken alarak 'Reis' ismini verdikleri sultan papağanı 4 ayda birçok kelime öğrendi.

En çok siyasi programları izlemeyi seviyor

Eve gelenlerin konuşmalarını dinleyerek taklit eden 'Reis' görenleri şaşırtıyor. Parmak uzatana 'Benim adım Reis' diye karşılık veren Reis, televizyonda en çok siyasi programları izlemeyi seviyor.

Siyasilerin seçim sloganlarına kulak veren papağan, "Reis başkan oldu” kelimesini sık sık söylüyor.

"Bu kadar cümle kullanan bir kuşa bugüne kadar rastlamadık, ailemizden biri artık"

Reis'in çevreden duyduğu sesleri de taklit ettiğini belirten İlknur ve Ömer Zeytin, "Cümle öğretmeye başladık. Çabuk da öğreniyor. Yalnız kalınca oda oda bizi arıyor, her türlü kelimeyi çabucak öğreniyor. Oturduğumuzda bir misafir geldiğinde onların hemen konuşmalarını alıp, taklidini yapıyor. Bu kadar cümle kullanan bir kuşa bugüne kadar rastlamadık, ailemizden biri artık” ifadelerini kullandılar.