Artvin'de sular altında kalacak ilçeyi en son esnaf terk edecek Yusufeli ilçesinde esnaf, iş yerlerinde, son satışlarını yapıyor. Yeni yerleşim alanlarında oluşturulan ilave iş yerlerine esnafın nakledilmesinin ardından, ilçe anılarla birlikte suya gömülecek.

DHA

Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) inşası tamamlandı.

558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira katkı sağlayacak projeyle gövdesi, düşey ve yatay düzlemde kavisli şekilde tasarlanan dev gövdenin arkasında depolanan suyun potansiyel enerjisi, yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilovat saatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek.

2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj, 29 Mayıs 2023'te elektrik üretimine geçecek.

88 milyon metreküp su depolandı

22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda 88 milyon metreküpü aşkın su depolandı.

Su seviyesinin yükselip ilçe merkezine ulaştığı ilçede esnafın bir bölümü dükkanını yeni yerleşim yerine taşırken, bir bölümü ise gün sayıyor.

En son esnaf terk edecek

Esnaf, bölgede çalışmalarını sürdüren işçiler ile ilçeyi son kez görmek için gelen ziyaretçilere satış yapıyor.

Geri dönüşüm yıkımlarıyla 'hayalet kent'e dönen ilçe, yeni yerleşim alanlarında oluşturulan ilave iş yerlerine esnafın nakledilmesinin ardından, anılarla birlikte sulara gömülecek.

"Faaliyetlerimizin son aşamasındayız"

Özel veteriner Ömer Faruk Yavuz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yeni iş yerimizi teslim alınca taşınacağız. Gemiyi en son terk edenler olarak, ticari faaliyetlerimizin son aşamasındayız. Müşterimizi mağdur etmemek için eski dükkanımızda hizmet vermeye çalışıyoruz. İnşallah yeni yerleşim yerinde hizmet vermeye devam edeceğiz.

"Sular artık ilçeyi kaplamak üzere"

İlçeyi en son terk edeceklerini söyleyen market işletmecisi Semiha Türk ise şöyle konuştu: