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    Artvin'den yurt dışına tır dorsesinde kaçarken yakalandılar

    Yurt dışına çıkış yasağı bulunan şahıslar, sınırdan yurt dışına kaçmaya çalışırken saklandıkları tır dorsesinde yakalanarak emniyet güçlerine teslim edildi.
    • DHA
    • 02.02.2022 - 15:11
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 15:23
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    Artvin'den yurt dışına tır dorsesinde kaçarken yakalandılar

    Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına çıkış yasağı bulunan bazı kişilerin yasa dışı yollarla ülkeden kaçacağı yönünde Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bilgi verdi.

    Hemen harekete geçen ekipler, Türkiye'den Gürcistan'a çıkış yapmak üzere olan B.B. ve E.B. yönetimindeki tırlarda arama yaptı.

    DORSEDE YAKALANDILAR

    X-ray taramasından geçirilen ve şüphe üzerine hangara çekilen E.B.'nin kullandığı tırda yapılan aramada, dorsenin üst brandasında üçgen şeklindeki havalandırma kesiği ile paletlerde saklanan 2'si kadın 5 kişi yakalandı.

    B.B.'nin tırında yapılan aramada ise yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan şahıslara ait 2 adet valiz ele geçirildi.

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    ŞÜPHELİLER EMNİYET GÜÇLERİNE TESLİM EDİLDİ

    Yakalanan kişilerin farklı suçlardan aranan ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan A.H.M., Y. M., S.B., M.Ö. ve Ö.Y. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan tır şoförleri ile 5 şüpheli, sorgulanmak üzere Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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    Artvin den yurt dışına tır dorsesinde kaçarken yakalandılar #3

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    Artvin den yurt dışına tır dorsesinde kaçarken yakalandılar #6


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