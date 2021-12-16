Asgari ücret 2022 saat kaçta açıklanacak? Beklenti 4 bin üzerinde...

Asgari ücret 2022 saat kaçta açıklanacak? Beklenti 4 bin üzerinde...

2022 asgari ücretin açıklanmasına dakikalar kaldı. Vatandaşlar heyecanla açıklanacak rakamı bekliyor. Peki asgari ücret saat kaçta duyurulacak? İşte detaylar...

Asgari ücret için son düzlüğe girildi.

Asgari Ücfret Komisyonu saat 11.00 itibarıyla son toplantıya başladı. Toplantıdan çıkacak olan karar, milyonlarca işçi ve işvereni etkileyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan rakamın tatmin edici düzeyde olacağının sıklıkla altını çizmişti. 2022 asgari ücret ne kadar olacak gündemin en merak edilen konuları arasında.

Kulislerde ise asgari ücretin 4 bin lira üzerinde açıklanacağı konuşulanlar arasında. Peki 2022 asgari ücret saat kaçta açıklanacak? İşte ayrıntılar...

ASGARİ ÜCRET 2022 SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Asgari ücret için bugün (16 Aralık 2021) gerçekleştirilecek toplantı saat 11.00'de başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Aralık 2021 saat 15.00'da 2022 asgari ücret rakamını açıklayacak.