Asgari ücret 8 bin 500 TL olur mu? İşte asgari ücret zammında beklenen tahmini rakamlar

Asgari ücret zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Asgari ücret için Aralık ayı beklenirken, 8 bin 500 TL rakamı gündeme geldi. Peki asgari ücret 8 bin 500 TL olur mu?

Asgari ücretin 2023 yılında ne kadar olacağı pek çok vatandaş tarafından sorgulanıyor. Asgari ücret için Aralık ayının ilk haftası itibariyle toplanılacak. Gerçekleşecek olan toplantıda işçi ve işveren tarafı görüşlerini ifade edecek. Yapılacak olan son toplantı ise bakanlık nezdinde düzenlenecek ve kesin oran netlik kazanacak. Peki 2023 asgari ücret tahminleri neler?

2023 Asgari ücret bin 500 olur mu?

Yapılacak olan asgari ücret toplantısı öncesinde 6 bin 800 lira ile 8 bin 500 lira arasında değişen 4 farklı net asgari ücret tahmini konuşulmakta.

Asgari ücret için yüzde 24 artış oranı (net 6 bin 800 lira) ve yüzde 55 artış oranı (net 8 bin 500 lira) arasında bir tutarın kesinleşeceği konuşuluyor. Yeni yılda bir çalışanın bir aylık en az ücretinin ‘7 bin 650 lira olarak’ belirlenmesi durumunda, yaklaşık yüzde 40 oranında artış uygulanmış olacak. (2 bin 150 lira artış) işverenin maliyetindeki artış ise 2 bin 971 lira olarak hesaplanmakta. Yani şu anda halihazırda 5 bin 500 lira net asgari ücret üzerinden, 7 bin 603 liralık toplam maliyete veren işveren, (net 7 bin 650 lira asgari ücret için) 2023 senesinde 10 bin 575 lira toplam maliyete gelmiş olacak. Ayrıca bunun yanında işverene her bir asgari ücretli çalışan için aylık 100 TL asgari ücret desteği verilmekte.