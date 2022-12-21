Asgari ücret 9 bin lira mı olacak? 2023 asgari ücret teklifleri!

Asgari ücret 9 bin lira mı olacak? 2023 asgari ücret teklifleri!

4.kez toplanacak Asgari Ücret Komisyonu'nda 2023 asgari ücret tutarı belli olacak. Peki asgari ücret 9 bin lira mı olacak? 2023 asgari ücret en az kaç TL olacak? İşte teklifler...

2023 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamı için nefesler tutuldu.

3 kez düzenlenen asgari ücret toplantısından sonuç çıkmayınca karar 4.toplantıya kaldı.

Asgari Ücret Komisyonu'nun uzlaşmaya varması beklenen asgari ücret için farklı rakamlar ortaya atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Aralık'a işaret ederken yeni asgari ücret kaç lira olacak merak ediliyor.

Asgari ücret 9 bin lira olur mu? 2023 asgari ücret en az kaç TL olacak? İşte rakamlar...

Asgari ücret 9 bin lira mı olacak?

Asgari ücret için AK Parti'den en az 8 bin lira beklentisi gelirken, Türk-İş 9 bin lira istedi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay "40 senedir araştırma yapılıyor. Yoksulluk, açlık bununla ilgili. Uzman arkadaşlarımız çalışma yapıyorlar. Ayın 1'inde açlık sınırı 7785 lira, yoksulluk 10 bin lira. Türk-İş'in teklifi 9 bin lira" dedi.

Kamuoyunun beklentisi ise 8-8 bin 500 TL civarında...

2023 yılı asgari ücret rakamı yarın belli olacak.