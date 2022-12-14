Kenan Taş'ın konuğu olan Şeref Oğuz, asgari ücretin 8 bin 500- 9 bin arasında belirleneceğini vurguladı.

2023 yaklaşırken, Türkiye'nin gündem konularından biri de asgari ücret düzenlemesi...

Milyonların merakla beklediği asgari ücret pazarlıkları da aralıksız sürüyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının bugün görülmesi beklenirken, sendikalar ve siyasi partilerden asgari ücret senaryoları geliyor.

Asgari ücrete ilişkin bir iddia da Youtube kanalında gündemi ele alan Kenan Taş'ın programından geldi.

Kenan Taş, bu kez programına Şeref Oğuz'u konuk aldı.

Konu hakkında düşüncelerini aktaran Oğuz, asgari ücretin miktarını 'iddia ediyorum' cümleleriyle vurguladı.

Şeref Oğuz açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;

"Her bölgeye geçim durumuna göre, geçinme endeksine bağlı olarak asgari ücreti farklılaştırsak mı manşetine dönmek istiyorum. Çünkü soruyu çok net sordu, cevabı da net olmalı.

Asgari ücret en az 8 bin 500 lira olacak iddiası VİDEO



8 bin 500- 9 bin olacak

Asgari ücretin 8 bin 500- 9 bin arasında Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilebileceğini iddia ediyorum, duyumlarım da biraz o yönde.

Bu, Cumhurbaşkanı ile ilgili. Komisyon ile ilgili değil. TÜRK-İŞ masaya benim kırmızı çizgilerim budur şuradan oturdum der, DİSK benimki budur... Asgari fakirlik sınırı yoksulluk sınırı bunların hiçbiri kalmadı."

VİDEONUN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN