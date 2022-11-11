Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den yeni açıklama! 2023 Asgari ücret zammı belli oldu mu?

Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den yeni açıklama! 2023 Asgari ücret zammı belli oldu mu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret ile ilgili yeni açıklamalar geldi. Peki asgari ücret ne kadar olacak? 2023 Asgari ücret zammı belli oldu mu?

Bir araya gelen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumunun 2023 senesi bütçelerinin görüşmeleri başladı. Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den hem EYT hem de asgari ücret hakkında açıklamalar geldi.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Bakan Bilgin, asgari ücretin 5500 lira olmasının sebebinin enflasyona karşı duyarlı olduğumuzu göstermek olduğunu ifade etti ve şöyle dedi:

"Temmuz ayında enflasyona karşı ücretleri koruyucu düzenleme söz konusu değildi ama reel ücrette erimenin tablosunu görünce müdahale etmemiz gerektiğini ortaya çıktı. Şimdi de aynı şeyi yapacağız. Sizin beklentiniz nedir bilmiyorum ama emin olun enflasyonun karşısında reel ücreti gerileten etkisini ortadan kaldıran bir asgari ücreti gerçekleştireceğiz."

"Aralık ortasında asgari ücret komisyonunu toplayacağız"

"Aralık ortasında asgari ücret komisyonunu toplayacağız. Temsilcileriyle bunu gerçekleştireceğiz, ama herkes bilsin ki Türkiye emekçilerini enflasyon karşısında koruyacak sosyal devlet duyarlılığıyla işe başlıyoruz."