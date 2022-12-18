Asgari ücret ne zaman, hangi tarihte belli olacak?

Asgari ücret ne zaman, hangi tarihte belli olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yaptığı iki toplantıda ücret konusunda net bir karara varamadı. Bu nedenle komisyon, üçüncü kez toplanma kararı aldı. Peki, Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, iki defa toplantı yaptı. 7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammında ikinci toplantı 14 Aralık'ta sona erdi.

Ancak ilk iki toplantıda da sonuç çıkmadı ve komisyon rakama dair net bir açıklama yapmadı.

Komsiyon üyeleri verdikleri rakamlar üzerinden bazı açıklamalar yaptı ancak kararın netleşmesi üçüncü toplantıya kaldı.

Bu kapsamda da milyonlarca vatandaş, "Asgari ücret ne zaman, hangi tarihte belli olacak?" sorusunu araştırmaya koyuldu.

Peki, Asgari ücret ne zaman, hangi tarihte belli olacak? İşte yanıtı...

Asgari ücret ne zaman, hangi tarihte belli olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 20 Aralık Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanacak. Komisyonun 3'üncü toplantısı, saat 14.00'te başlayacak.

Geçtiğimiz yıl yapılan asgari ücret görüşmeleri sonrasında, zam açıklaması 3. toplantı sonrasında yapılmıştı. 2023 asgari ücret zammı da bu yıl yapılacak 3. toplantı sonucunda, tarafların anlaşması sonrasında belli olabileceği tahmin ediliyor.