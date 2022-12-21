Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü toplantıyı ne zaman yapacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü toplantıyı ne zaman yapacak?

Asgari ücrette üç toplantı geride kalırken, henüz bir sonuca varılamadı. Gözler şimdi dördündü toplantıya çevrildi. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü toplantıyı ne zaman yapacak?

Asgari ücreti belirlemek için maraton, aralık ayına girilmesiyle beraber hızla başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücret rakamı için toplam üç toplantı yaptı.

Ancak yapılan toplantılarda henüz bir sonuca ulaşılamadı ve gözler dördüncü toplantıya çevrildi.

Dördüncü toplantının ardından asgari ücret, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

Asgari Ücret Tespşt Komisyonu'nun dördüncü toplantısı için ise "Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü toplantıyı ne zaman yapacak?" sorusu gündeme getirildi.

Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü toplantıyı ne zaman yapacak? İşte yanıtı...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü toplantıyı ne zaman yapacak?

20 Aralık'ta yapılan toplantıdan net bir rakam çıkmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3. toplantının öncesinde "Uzlaşmaya varacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Toplantının ardından TÜRK-İŞ, resmi teklifin 9 bin lira olduğunu duyururken TİSK'ten ise resmi asgari ücret teklifi gelmedi.

Uzlaşamadıkları anlaşılan komisyon 4. toplantının tarihini ise henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin yarın açıklanacağını duyurdu.Bunun üzerine de vatandaşların heyecanı ikiye katlandı.