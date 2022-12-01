2022 yılının son ayına gelinmesiyle beraber, vatandaşlar asgari ücret zammını araştırmaya başladı. 2023 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı ise yapılacak görüşmelerle belirlenecek.

2022 yılının son ayına gelinmesiyle beraber, asgari ücrete ilişkin süreç başlamış oldu...

Agari ücret görüşmeleri için birkaç toplantı yapılacak ve çıkan sonuç, tğm kamuoyuna duyurulacak.

2022 yılında asgari ücrete tarihi bir zam yapıldı ve bu zammın ardından gözler, 2023 yılındaki orana çevrildi.

2023 yılında zammın daha yüksek olacağını bekleyenler ise sürecin aralığın sonuna kadar hallolmasını istiyor.

Bu kapsamda da haliyle, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?" sorusu gündeme getirildi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret görüşmeleri için ilk iki tarihi açıkladı.

Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret görüşmeleri için ilk iki tarihi açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantısını 7 Aralık, ikinci toplantıyı 14 Aralık'ta yapacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türk-İş Başkanı Atalay, "İnşallah tarafları memnun edecek rakam çıkarsa, arzumuz üçümüz beraber imza atalım ama arzu etmediğimiz rakam olursa o masada olmayacağımızı yine ifade ediyoruz." dedi.