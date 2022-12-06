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- Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor
- Haber Merkezi
- 06.12.2022 - 14:43
- Güncelleme : 06.12.2022 - 14:54
Türkiye'de milyonların baklediği asgari ücret pazarlığı nihayet başlıyor.
Geçtiğimiz hafta bir araya gelen taraflar görüşme takvimini belirlemişti
Buna göre gelecek yıl uygulanacak ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı yarın yapılacak.
Toplantılar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşecek.
Komisyonda; işveren kesimi adına TİSK, işçi kesimini temsilen ise TÜRK-İŞ ve kamuyu temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları masada olacak.
Teklifler sunulacak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alacak. İlk toplantıda taraflar tekliflerini masaya sunacak.
İkinci toplantı ise 14 Aralık'ta yapılacak.
Görüşmelerin ardından yeni asgari ücret tutarı belirlenecek.
Yeni asgari ücretin, ay sonu gelmeden kararlaştırılacağı tahmin ediliyor.
2022 yılı için asgari ücret kümülatif olarak yüzde 95 arttı. Net ücret 5 bin 500 lira olmuştu.