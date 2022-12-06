Haberler

Gündem Haberleri

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor

2023 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyeleri, ilk toplantısı için yarın bir araya gelecek.