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    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı sona erdi

    Yeni yılda geçerli olması beklenen asgari ücreti belirlemek adına gerçekleşen toplantı sona ererken, TİSK Genel Sekreteri nihai karar için tekrar görüşüleceğini açıkaldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2022 - 17:10
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    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı sona erdi

    Milyonlar, gözlerini asgari ücret düzenlemesine dikti.

    Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2'nci kez bugün toplandı.

    Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık olarak 2,5 saat sürdü.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yaptı.

    "Toplantıdan rakam gelmedi"

    Toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Türk-İş  Genel Sekreteri Kavlak, "Toplantıda bir rakam gelmedi. İnşallah son toplantıda gelir. TÜİK'ten istediğimiz rakamların bir kısmı geldi, bir kısmı gelmedi" dedi.

    "Bir kez daha toplanacağız"

    TİSK Genel Sekreteri Koç ise asgari ücrete işveren desteği talebini yinelediklerini söyleyerek, "Nihai kararı belirlemek için bir kez daha toplanacağız" şeklinde aktardı.

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu nun ikinci toplantısı sona erdi #1


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