Petrol
95.26
-0.76%
Euro
19.1799
-0.21%
Dolar
18.6062
0.33%
Altın
1.05
-0.31%
Borsa
4554
2.21%
Bitcoin
320.839
0.95%
BTXN Coin
6.76
9.03%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C
    Asgari ücret toplantısı aralıkta başlıyor

    Asgari ücret toplantısı aralıkta başlıyor

    Asgari ücretli çalışanların merakla beklediği yeni zam görüşmeleri 7-8-9 Aralık tarihinde başlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 12:15
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 12:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye, gözlerini yeni asgari ücret açıklamasına dikti.

    Merakla beklenen asgari ücrete, 2022 yılı içerisinde 2 kez zam uygulaması yapılmıştı.

    2 bin 825 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarılan asgari ücrete yıl sonunda yeni bir zam daha gelecek.

    Zam senaryoları kulislerde tartışılırken, toplantının yapılacağı tarih de açıklandı.

    Aralık ayında toplanıyor

    Asgari ücret tespit komisyonu, 7-8-9- Aralık tarihlerinde toplanarak ücreti belirleyecek. Belirlenen asgari ücreti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

    Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek

    Öte yandan asgari ücret görüşmeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında yapılacak. Aralık ayında üç kez toplanacak olan Asgari Ücret Belirleme Komisyonu önce Bakanlık, sonra işçi ve işveren temsilcilerinin ev sahipliğiyle bir araya gelecek. Üç toplantının sonunda bir karara varılacak.

    Bu yıl asgari ücretin, çalışanları enflasyona ezdirmemesi beklentisi hakim.

    Asgari ücret toplantısı aralıkta başlıyor #1


    Ömer Çelik'ten AB'ye Kıbrıs tepkisi
    Gündem

    Ömer Çelik'ten AB'ye Kıbrıs tepkisi

    Patlamada ölen çiftin cenazeleri teslim alındı
    3. Sayfa

    Patlamada ölen çiftin cenazeleri teslim alındı

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir