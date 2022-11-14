Asgari ücret toplantısı aralıkta başlıyor

Asgari ücretli çalışanların merakla beklediği yeni zam görüşmeleri 7-8-9 Aralık tarihinde başlayacak.

Türkiye, gözlerini yeni asgari ücret açıklamasına dikti.

Merakla beklenen asgari ücrete, 2022 yılı içerisinde 2 kez zam uygulaması yapılmıştı.

2 bin 825 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarılan asgari ücrete yıl sonunda yeni bir zam daha gelecek.

Zam senaryoları kulislerde tartışılırken, toplantının yapılacağı tarih de açıklandı.

Aralık ayında toplanıyor

Asgari ücret tespit komisyonu, 7-8-9- Aralık tarihlerinde toplanarak ücreti belirleyecek. Belirlenen asgari ücreti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek

Öte yandan asgari ücret görüşmeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında yapılacak. Aralık ayında üç kez toplanacak olan Asgari Ücret Belirleme Komisyonu önce Bakanlık, sonra işçi ve işveren temsilcilerinin ev sahipliğiyle bir araya gelecek. Üç toplantının sonunda bir karara varılacak.

Bu yıl asgari ücretin, çalışanları enflasyona ezdirmemesi beklentisi hakim.