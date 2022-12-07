Aralık ayına gelinmesiyle birlikte, asgari ücreti belirlemek üzere çalışmalar başladı. Vatandaşların merakla beklediği asgari ücret için toplantılar, kısa süre içerisinde başlayacak.

2022 yılının son ayına gelmemizle beraber, asgari ücret için belirlenmesi için gözler komisyona çevrildi.

2022 yılında asgari ücrete iki kez zam yapıldı ve yapılan zamlar tarihe geçti.Oldukça yüksek oranda yapılan zamlar sonrası, 2023 beklentileri de artmaya başladı.

Vatandaşlar yılın sonu gelmeden, asgari ücretin ne kadar olacağını öğrenmek istiyor. Bu kapsamda da ilk rakamlar gelmeye başladı.

Ancak herkesin beklentisi 2022 yılının Temmuz ayında yapılan zammın fazlasıyla üzerinde olması yönünde.

Asgari üvcreti belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ise toplantı yapacağı zaman ve saati duyurdu.

Gözler komisyona dönerken, "Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?" sorusu da gündem oldu.

Peki, Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte yanıtı..

Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?

1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak yeni ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda netleşecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları için ise takvim belli oldu.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret ile ilgili açıklamasında "Asgari ücret tespit komisyonunun takvimi belli oldu. İlk toplantı 7 Aralık saat 14.00'da, ikinci toplantı 14 Aralık saat 14.00'da yapılacak." ifadelerini kullandı.

Buna göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk ve ikinci toplantısını 7 ve 14 Aralık'ta yapacak.

Süreç

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.