Asgari ücretin ne zaman belli olacağını merak eden vatandaşlar, "Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?" sorusunu araştırmaya başladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3 kez toplantı yaptı ve teklifler verildi. Ancak net bir karar çıkmadı.

Bu kararın çıkacağı 4. toplantıyı bekleyen binlerce işçi, toplantının ne zaman yapılacağını merak ediyordu.

Asgari ücretin belirlenmesi için 4. toplantının ne zaman yapılacağı açıklanırken, detayları gündeme getirildi.

Bunun akabinde, "Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?" sorusu araştırılmaya başlandı.

Peki, Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte yanıtı...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 4. ve son kez bir araya gelerek zam miktarını belirleyecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taraflara davetiyelerini iletti. Taraflar bugün 11.00'de bakanlıkta bir araya gelecek. Toplantının ardından belirlenen 2022 zammı kamuoyuna açıklanacak.