Asgari ücret zammı maaşlara ne zaman yansıyacak, yeni zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Asgari ücret zammı maaşlara ne zaman yansıyacak, yeni zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücreti açıklamasının ardından, "Asgari ücret zammı maaşlara ne zaman yansıyacak, yeni zamlı maaşlar ne zaman yatacak?" sorusu gündeme getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında uygulanacak asgari ücret miktarının 1428 TL zamla 4 bin 253 TL'ye çıkarılacağını açıkladı.

Bu açıklamanın ardından asgari ücretle çalışan binlerce işçi, yeni ücretin ne zaman maaşlara yansıyacağını merak etmeye başladı.

Asgari ücretini zamlı olarak almak isteyen binlerce çalışan, "Asgari ücret zammı maaşlara ne zaman yansıyacak, yeni zamlı maaşlar ne zaman yatacak?" sorusuna cevap arıyor.

Peki, Asgari ücret zammı maaşlara ne zaman yansıyacak, yeni zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte yanıtı...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI MAAŞLARA NE ZAMAN YANSIYACAK?

Başta işsizlik ödeneği olmak üzere, asgari geçim indirimi, kıdem ve ihbar tazminatları, genel sağlık sigortası primi, geçici iş göremezlik ödeneği, SGK prim borçlanmaları ve idari para cezalarının aralarında olduğu birçok kalem, yeni asgari ücretteki değişimden etkilenecek. 2022 yılı için belirlenen 4 bin 253 TL net asgari ücret 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.