Asgari ücret zammın detaylı hesaplaması

2023 yılı asgari ücretin net fiyatı 8 bin 506 TL olarak belirlenirken, brüt 10 bin TL oldu. İşverene maliyet ise 11 bin 750 TL'yi buluyor.

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği asgari ücret düzenlemesi sonuca ulaştı.

Uzun süreli ve detaylı çalışmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı asgari ücretin 8 bin 506 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Buna göre asgari ücrete geçtiğimiz yılın ocak ayına göre yüzde 94, temmuz ayına göre ise yüzde 54 zam yapıldı. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 74,43 oldu.

İşverene maliyeti 11 bin 750

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net 8 bin 506 TL, brüt 10 bin TL oldu. Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 11 bin 750 TL oldu.

Net asgari ücret hesaplanırken; asgari ücret, SGK primi, işsizlik sigorta primi ve kesintiler toplamı göz önüne alınıyor. Asgari ücretin işverene maliyeti hesaplanırken ise asgari ücret, SGK primi (işveren payı), işveren işsizlik sigorta primine bakılıyor.

Sigorta primi ne kadar oldu?

Brüt maaşı 10 bin TL olan işçi için ödenmesi gereken rakam 3 bin 750 TL'dir. Bunun bin 400 TL'si işçi payı, 100 TL'si işçi işsizlik oranıdır.

Bu iki rakamın toplamı bin 500 TL'dir ve bu rakam çalışanın maaşından karşılanmaktadır. Primin kalan tutarı ise işveren payı 2 bin 050 TL, işveren işsizlik oranı ise 200 TL'dir ve toplam 2 bin 250 TL sigorta primi ödenmektedir.

İsteğe bağlı sigorta primi

İsteğe bağlı sigortalılıkta ödenecek prim tutarının üst ve alt sınırı bulunmakta. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32’si kadar prim ödenebiliyor.

Asgari ücrete gelen zamla birlikte en düşük isteğe bağlı sigorta primi 3 bin 218,4 lira, en yükseği de 24 bin 144 liraya çıktı.

Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. Asgari ücrete yüzde 54,66 zam oldu ve en düşük işsizlik maaşı 3 bin 48,9 lira, en yüksek de 7 bin 885,4 lira olarak ödenecek.

İşsizlik maaşı

Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor.

Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı en düşük 2 bin 561 lira, en yüksek de 5 bin 123 lira olarak ödenecek. İşsizlik maaşından yüzde 0.00759 oranında da damga vergisi kesintisi yapılıyor.