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    Asgari ücret zammında geri sayım

    Asgari ücret zammında geri sayım

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 4. ve son toplantıyı 11.00'de yapacak. Toplantının ardından zam miktarı açıklanacak.
    • AA
    • 16.12.2021 - 10:34
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 10:39
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    Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret zammında son düzlüğe girildi.

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 4. ve son kez bir araya gelerek zam miktarını belirleyecek.

    ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANACAK

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taraflara davetiyelerini iletti.

    Taraflar bugün 11.00'de bakanlıkta bir araya gelecek. Toplantının ardından belirlenen 2022 zammı kamuoyuna açıklanacak.

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