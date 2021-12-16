Asgari ücret zammında sona yaklaşıldı

Asgari ücret pazarlıklarında 4 bin liranın üstüne çıkaracak formüller üzerinde mutabakat sağlanmaya çalışılıyor.

2022 yılı için yapılacak asgari ücret zammında geri sayım başladı...

Enflasyona göre belirlenecek olan asgari ücret için bu yıl büyük bir artış beklenirken hükümet kanadından, bu yıl yapılacak zammın 19 yıl içindeki en büyük zam olacağı bildirilmişti.

Hükümet ve sendikaların gerçekleştirdiği pazarlık toplantılarının da sonuna doğru gelindi.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE 4 BİN LİRANIN ÜSTÜ...

Zam için gözler son toplantıya çevrilmişken, yaklaşık 3 bin 900 liralık işçi ve işverenin mutabık kaldığı bir asgari ücret rakamı söz konusu.

Gelir vergisi ilk diliminin asgari ücretin brütü tutarına yükseltilmesi konusunda da işçi ve işveren arasında bir mutabakat var.

Ancak işveren tarafının, son 6 yıldır devam eden asgari ücret desteğinin 2022'de de sürmesi yönünde...

Bu talep karşılık bulursa asgari ücret 4 bin liranın üstüne çıkacak.

Ancak teşvik kısmının ve vergi dilimi ile ilgili uygulamanın Hazine'ye maliyeti var.

Bunların değerlendirildiği bir süreç sürüyor.

CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞME SONRASI KARAR AÇIKLANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in de asgari ücrete ilişkin yapılan görüşmelerle ilgili son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la paylaşması bekleniyor.

Bu görüşmenin ardından nihai karar kamuoyu ile paylaşılacak.