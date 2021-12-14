Asgari ücrete ne kadar zam gelsin anketi

Asgari ücrete ne kadar zam gelsin anketi

Asgari ücret zammının belirlenmesinde sona yaklaşılırken vatandaşın beklentisi, zam oranının yüzde 40 olması yönünde.

Türkiye'de milyonlarca çalışanın gözü kulağı, 2022 yılı için yapılacak asgari ücret zammında...

Hükümet ve sendikaların gerçekleştirdiği pazarlık toplantılarının da sonuna doğru gelindi.

Enflasyona göre belirlenecek olan asgari ücret için bu yıl büyük bir artış beklenirken hükümet kanadından, bu yıl yapılacak zammın 19 yıl içindeki en büyük zam olacağı bildirilmişti.

Zam için son toplantıya gözler çevrilmişken, anket şirketleri de bu konuda vatandaşın nabzını ölçmeye devam ediyor.

Son olarak Aksoy Araştırma tarafından haftalık olarak gerçekleştirilen Türkiye Monitörü araştırmasında, vatandaşlara asgari ücrete ne kadar zam yapılmalı sorusu yönlendirildi.

ÇOĞUNLUK YÜZDE 40 OLMALI DEDİ

Partilere göre de cevaplanan soru için ankete katılanların yüzde 94,5’i asgari ücret zam oranının en az yüzde 40 olması gerektiğini belirtti.

İşte detaylı sonuçlar;