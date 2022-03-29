Asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama!

Asgari ücrete ek zam iddiaları gündemdeki yerini korurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama vatandaşları sevindirmişti. Peki asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?

Asgari ücrete Temmuz ayında ek zam iddiaları, vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamalar anbean takip ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni zammın sinyalini vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin ''İşçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz.'' ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Erdoğan geçtiğimiz aylarda da ''Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir.'' ifadelerini kullanmıştı.

Akabinde milyonlarca vatandaş, ''2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da ara zam var mı yapılacak mı?" sorularına yoğun bir şekilde yanıt aramaya başladı.

Peki asgari ücrete ek zam gelecek mi? Temmuz'da ara zam yapılacak mı? Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte tüm detaylar...

2022 ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Ukrayna savaşı gündemiyle Brüksel'de toplanan NATO Zirvesi'ne katıldı.

Bu kritik toplantı sonrasında yurda dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme getirilen memur maaşları ve asgari ücrete ek zam konusunda da bilgi verdi.

Basın mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra 'Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir' dediniz.

Geçtiğimiz günlerde masada işçi adına pazarlıkları yürüten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da biz bir davet gelirse zevkle o masaya otururuz dedi. Bir gündem var mı, yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? Bir de emekliler için bayram ikramiyesi ödeniyor, onların da bir zam beklentisi var, emeklilere de bir müjdeniz olacak mı?'' sorusu yöneltildi.

''VATANDAŞIMIZDAN, İŞÇİMİZDEN BÖYLE BİR ŞEYİ ESİRGEMEYİZ''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu soruya ''Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır.'' yanıtını verdi.