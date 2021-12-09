Asgari ücrette 3'üncü toplantı sona erdi

Sabah saatlerinde başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü görüşmesi tamamlandı. Toplantıda Türk-İş'in teklifi 3 bin 900 TL olurken, TİSK'in teklifi ise 3 bin 100 lira oldu.

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret zammı görüşmelerinde üçüncü tur bugün gerçekleşti.

Sabah saat 10.00'da başlayan ve yaklaşık 3 saat süren toplantı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde yapıldı.

Bu görüşmede masada, Çalışma Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelen veri ve raporlar vardı.

Toplantının sona ermesiyle Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat ve TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç kameraların karşısına geçti.

PAZARLIKTA İLK TEKLİFLER BELLİ OLDU

Nurcan Önder, önceki yıllarda TÜİK'in Hacettepe Üniversitesi'nden aldığı verilere göre, ağır, orta ve hafif işlerde çalışanların tüketimlerinin hesapladığını anımsatarak, bu sene verileri alarak kendilerinin hesaplama yaptıklarını söyledi.

Hacettepe Üniversitesince verilen parametrelerle rakamları bir araya getirip karşılaştırdıklarını anlatan Önder, şu bilgileri verdi:

"Bu, Hacettepe Üniversitesi'nin beslenme kalıplarına göre yapılan bir parametre, komisyondan aldığımız onlarca parametreden biri. Bu rakamlara göre, Türk-İş ile TİSK arasında belli itirazları var. Türk-İş, 'Bu hesaplar kalori hesabına göre yapılıyor, bunların fiyatları fark ediyor, biz daha farklı kalıba göre daha farklı ücretler belirliyoruz.', TİSK ise 'İşçiler sadece ağır işlerde çalışmıyor, Türkiye ortalamasının alınması gerekiyor.' dedi.





TİSK 3 BİN 100, TÜRK-İŞ 3 BİN 900

Buradaki parametreleri esas alarak belirli hesaplar yaptık. Eski formüle göre hesapladığımızda, 2 bin 979 ile 3 bin 567 lira arasında değişiyor. TİSK, bu rakamı ortalama 3 bin 100 lira olarak buluyor. Türk-İş, 'Daha farklı besin kaynakları ve ürünleri hesaba katarım, böylece bu rakam 3 bin 900 liranın altına düşmez.' diyor."

Buna göre işveren temsilcisinin teklifi 3 bin 100, işçi temsilcisinin teklifi ise 3 bin 900 TL oldu.

Asgari ücrette 3. toplantı sona erdi

KARAR DÖRDÜNCÜ TOPLANTIDA

İşçi ve işveren kesiminin bazı konularda mutabakat sağlarken, bazı hususlarda farklı görüşte olduğunu belirten Önder, "Özellikle işçi SGK primleri, vergi dilimleri, asgari ücret teşviki konusunda işçi ve işveren tarafı belirli konularda komisyon öneri sunmakta mutabık kaldı. TİSK, 'Beklenen enflasyonu öneriyorduk, bu sefer gerçekleşen enflasyonu öneriyoruz. Bunu esas alalım.' görüşünü dile getirdi. Türk-İş, 'Enflasyonun üzerine refah payı ilave edelim.' dedi. Bu konuda iki tarafın farklı görüşleri oldu. Bunları değerlendireceğiz, teknik çalışmalarımızı da yapacağız. Son toplantımızda, asgari ücretin ne olacağına karar vereceğiz. O toplantı için henüz net bir tarih yok." dedi.

TÜRK-İŞ: İŞVERENLERLE AYNI NOKTADA DEĞİLİZ

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat ise asgari ücret görüşmelerine, yaşanılan ekonomik süreçlerin dikkate alındığı, asgari ücretlilerin sıkıntıların giderilebileceği bir rakam belirleme ümidiyle başladıklarını söyledi.

Irgat, "İşverenlerle aynı noktada değiliz. İşveren kesimiyle uyuşmazlıklarımızı maalesef şu anda gideremedik. Dolayısıyla Komisyonun sağlıklı bir karar vermesi söz konusu olamadı." diye konuştu.

"REFAH SEVİYESİNİ ARTIRAN BİR ÜCRET BULAMADIK"

TÜİK'in açıkladığı enflasyon ile çarşı ve pazarın enflasyonu arasında büyük fark olduğunu ifade eden Irgat, "Yılbaşından beri Türk lirası döviz kurları karşısında yaklaşık yüzde 85 değer yitirdi. Son 1,5 ayda anormal şekilde artan enflasyon, insanların alım gücünün düşmesi, fiyatların değişmesi, dar gelirlileri daha da zora soktu. Biz çarşı ve pazar enflasyonu ve büyümeden de refah payı alacak oranda bir asgari ücretin tespitini bekliyoruz. Geldiğimiz noktada bunu sağlayamadık. Çalışanların gülümseyeceği, çalışanların refah seviyesinin artacağı bir asgari ücreti henüz bulamadık." dedi.

TİSK: ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA KARŞI KORUYACAĞIZ

TİSK Genel Sekreteri Koç da asgari ücret görüşmelerinin başından beri, çalışanları enflasyona karşı koruyacakları yönünde görüş bildirdiklerini anımsatarak, "Umarım, dengeli, adil ve doğru bir asgari ücreti tespit ederiz. Çalışanları enflasyona karşı koruyacağız, onun üzerine müzakerelerimiz devam ediyor." dedi.

"3 KONUDA ANLAŞABİLDİK"

Toplantıda, Türk-İş ve TİSK heyetlerinin belirli konularda mutabakat sağladığını vurgulayan Koç, "Üç konuda mutabakata vardık. Bunlardan ilki, işverenlere sağlanan 5 puanlık işveren desteğinin çalışanlara da sağlanması. İkincisi, birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret rakamına çekilmesi, üçüncüsü ise 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu sözleşmeli yerlerde ilk yıl olduğu gibi yüzde 6, toplu sözleşme olmayan yerlerde yüzde 3 uygulanmasıdır." ifadelerini kullandı.



