Asgari ücretteki vergi muafiyeti genişletebilecek

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, asgari ücretteki vergi muafiyetinin genişletebileceğini söyleyerek, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorulacak.' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta 2022 yılı için belirlenen asgari ücret miktarını açıklamıştı.

Erdoğan'ın açıklamasına göre 2 bin 825 lira olan asgari ücret, gelecek yıl için 4 bin 253 lira olarak belirlendi.

Yaşanan bu gelişmelerle birlikte asgari ücretteki vergi muafiyetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

VERGİ MUAFİYETİNİN GENİŞLETİLMESİYLE İLGİLİ YENİ GELİŞME

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı.

Asgari ücretteki vergi muafiyetinin genişletilebileceğini belirten Turan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulacak" dedi.