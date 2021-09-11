- Haberler
- Gündem Haberleri
- Aşı karşıtlarının mitingine yoğun katılım
Aşı karşıtlarının mitingine yoğun katılım
İstanbul Maltepe'de aşı karşıtlarının düzenlediği mitinge katılımın fazla olması dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 11.09.2021 - 16:34
Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama çalışmaları sürerken, aşı karşıtları geçtiğimiz günlerde bir miting düzenleyeceğini açıklamıştı.
Aşı karşıtları, İstanbul Valiliği'nin izni ile bugün Maltepe'de bir araya geldi.
MİTİNG BAŞLADI, KALABALIK DİKKAT ÇEKTİ
Saat 15:00'te başlayan mitingde maske ve mesafe kuralını takan olmadı.
Miting alanını dolduran kişilerin çokluğu dikkatlerden kaçmadı.
OYUNU BOZACAĞIZ SLOGANLARI
Mitingde aşı karşıtı vatandaşların "Oyunu bozacazğız" sloganları attıkları görüldü.
Öte yandan mitinge katılan vatandaşların Twitter'da, "#HerYerMaltepeHerYerDireniş" etiketi ile paylaşımlar yaptıkları görüldü.
Aşı karşıtlarının mitingine yoğun katılım