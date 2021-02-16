Aşı olan 65 yaş ve üstü dışarı çıkabilir mi? Aşı olan yaşlılara yasak bitti mi?

Aşı olan 65 yaş ve üstü dışarı çıkabilir mi? Aşı olan yaşlılara yasak bitti mi?

Türkiye'de risk ve yaş sıralamasına göre başlatılan aşı uygulamaları, 65 yaş ve üstü vatandaşlara uygulanmaya devam ediyor. Aşı yaptıranlar, sokağa çıkma yasağı bitti mi? sorusunu araştırıyor.

Aşı hakkı tanınan ve randevularını alan 65 yaş üstü kişiler, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını olmaya başladı.

Risk ve yaş gruplarına göre yukarıdan aşağı doğru uygulanan koronavirüs aşısını yaptıran vatandaşlar, uzun zamandır uygulanan kısıtlmaların sona erip ermediğini merak ediyor.

Aşı ile birlikte vaka sayılarında azalma yaşanması beklenirken, belirli saatlerde dışarı çıkabilen 65 yaş ve üstü vatandaşların yasakları bitti mi? sorusu gündemde yerini aldı.

Peki aşı olanlara yasak bitti mi? Aşı yaptıran 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İşte detaylar..

AŞI OLAN 65 YAŞ VE ÜSTÜNE YASAK BİTTİ Mİ?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında da sağlık çalışanlarının ikinci doz uygulaması ile 65 yaş üstü vatandaşların ilk aşıları yapılmaya devam ediyor.

Ülke genelinde aşı olanlar veya olmayanlar dahil kısıtlamalar konusunda herhangi bir esnetilme açıklaması yapılmadı.

Özellikle mutasyonlu koronavirüs tehlikesiyle beraber aşıların ikinci dozu tamamlanana kadar kısıtlamalarla ilgili değişikliğe gidilmesi beklenmiyor.

65 yaş ve üstü, risk grubundaki vatandaşların sağlığı açısından tedbirlerin tamamen kaldırılmış olması henüz söz konusu değil.

İlk doz aşıyı olan 65 yaş ve üstü vatandaşların, ikinci dozlar tamamlanana kadar belirli saatlerde dışarı çıkmaları konusundaki yasaklar devam etmesi öngörülüyor.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

Tüm illerde ve tüm vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı uygulandığı günlerde 65 yaş ve üstü vatandaşların da dışarı çıkmaları yasaktır.