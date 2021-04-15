Aşı turizmi nedir? Tatile gidene aşı yapan ülkeler..

Tatil turu adı altında içinde aşı da olan program sunan ülkelere yenileri eklendi. Artık Maldivler de tatile gelenlere aşı yapacak olan ülkeler arasında.. Peki aşı turizmi denilen bu sistem nedir?

Dünyada koronavirüse karşı aşılama çalışmaları ülkeler çapında hızla devam ediyor.

Hatta ülkelerdeki ziyaretçilerinde aşılanması veya turistler aşı yaptırmaları mümkün kılınıyor.

Aşı turizmi adı verilen bu sistemle ülkeler tatil paketleri içinde aşı olma seçeneği sunuyor. Son olarak tatile gidenlere aşı yapan ülkeler arasında Maldivler katıldı.

Maldivler Turizm Bakanı Abdulla Mausoom'ın açıklamasına göre Maldivler, ülkenin en çok etkilenen seyahat sektörünü canlandırma amaçlı üç yönlü girişiminin bir parçası olarak yakında ziyaretçilere aşı sunacak.

Peki aşı turizmi nedir? Tatile gidenlere korona aşısı yapan ülkeler hangileri? İşte detaylar..

AŞI TURİZMİ NEDİR?

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken korunmanın en etkili yöntemi olarak aşı çalışmaları da devam ediyor.

Ülkeler, milyonlarca vatandaşına aşı randevuları oluştururken hem turizm faaliyetlerini canlandırmak hem de sıra beklemeden aşı olmak isteyenlere tatil paketleri dahilinde aşı fırsatı sunuyor.

Dünya çapındaki kapanmaya rağmen acenteler düzenledikleri tur kapsamında insanları götürdükleri ülkede transfer, konaklama, yeme-içme ve rehber gibi ihtiyaçları da karşıladıkları görülüyor.

Kapsamına göre fiyatlandırılan bu taitl paketlerine "aşı turizmi" adı veriliyor.

AŞI TURİZMİ SUNAN ÜLKELER

DUBAİ

Aşı turizmini ilk başlatan Dubai’nin içinde aşı da olan paketleri Visit Dubai web sitesinde tanıtılıyor. Dubai'de BioNTech / Pfizer ve Çin Sinovac aşıları kullanılıyor.

KÜBA

Sağlık konusundaki birikim ve deneyimleri ile bilinen Küba kendisinin geliştirdiği Sovereign 02 aşısının olunabileceği paketler hazırladı.

Küba geliştirme enstitüsü bu kapsamda ülke içinde yurttaşlarının gereksinimini karşıladıktan sonra turistlere de kullandırılabilecek 100 milyon doz aşı üretmeyi planlıyor.

BARBADOS

“Aşı turizmi” başlatan Karaipler’deki Barbados’ta hükümet turistlere içinde aşı da olan paketler sunmaya başladı. Barbados'ta Oxford / AstraZeneca aşısı kullanılıyor.

MAURİTİUS

Bir diğer Karaipler ülkesi Mauritius da Barbados gibi 9 Mart’ta aşı turizmi paketleri hazırladı.

Mauritius, Oxford / AstraZeneca aşısı kullanıyor.

MALDİVLER

Maldivler Cumhuriyeti hükümeti de "Aşı turizmini" başlatmak için planlar geliştiriyor. Aşı turizmi "3V" (Ziyaret, Aşılama, Tatil) adıyla tanıtılıyor. Maldivler, Oxford / AstraZeneca aşısı kullanıyor.