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Aşı uygulaması hakkında pratik bilgiler

Aşı uygulaması hakkında pratik bilgiler

Salgınla mücadele kapsamında geçtiğimiz hafta başlanan aşılama ile ilgili Sağlık Bakanlığı bir video hazırladı ve 8 aşamada aşı takviminin nasıl ilerleyeceğini anlattı.