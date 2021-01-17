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Aşı uygulaması hakkında pratik bilgiler
Salgınla mücadele kapsamında geçtiğimiz hafta başlanan aşılama ile ilgili Sağlık Bakanlığı bir video hazırladı ve 8 aşamada aşı takviminin nasıl ilerleyeceğini anlattı.
- Haber Merkezi
- 17.01.2021 - 09:07
Türkiye’de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama geçtiğimiz hafta başladı.
Şimdiye kadar 680 binin üzerinde kişi olurken, sağlık personelleri ilk sırada yer aldı. Sonrasında örnek olmak amacıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında aşı yaptırdı.
Bu kez gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da koronavirüs aşısının ilk dozunu Ankara’da oldu.
KORONAVİRÜS AŞISI NASIL UYGULANACAK
Sağlık Bakanlığı ise 3 aşamalı yapılacak aşı ile ilgili bir video yayınlayarak pratik bilgiler paylaştı. Videoda aşı ve sonrası yapılacak tüm işlemler 8 madde halinde verildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter adresinden paylaştığı o videoda şu bilgiler yer aldı: