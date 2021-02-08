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Aşılamada 2. doz başlıyor

Aşılamada 2. doz başlıyor

Korona aşısında ilk doz üzerinden 28 günü geçirenlere 2. doz uygulaması yapılacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener, bu hafta aşılamada 2. dozu yaptıracak.