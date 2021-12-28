Asiye'nin ameliyat öncesi sorusu üzdü

Pitbulllar tarafından suratı parçalanan Asiye, hastanede ameliyat öncesi annesine yüzünün iyi olup olmayacağını sordu.

Geçtiğimiz hafta Gaziantep'te 2 pitbull tarafından korkunç bir saldırıya uğrayarak hastanelik olan 4 yaşındaki Asiye'nin tedavisi, devam ediyor.

Ağır yaralanan Asiye, Antalya'da yüzüne yapılan 4 saatlik doku naklinin ardından şu an uyutuluyor.

3 BOYUTLU KAYIPLAR VAR

Asiye'nin ameliyatını gerçekleştiren doktoru, operasyonla ilgili Asiye'deki normal bir doku kaybından ziyade ciddi bir yaralanma olduğunu belirterek "Yüzündeki sinirlerde ciddi hasarlar, çene ve kulakta 3 boyutlu kayıplar vardı. Yüzüne ve saç derisine operasyon yaptık. Sırtından ve bacağından doku nakilleri gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

"YÜZÜM İYİLEŞECEK Mİ"

Ameliyata girmeden önce ise Asiye'nin annesine sorusu yürekleri burktu.

Asiye, annesi Zübeyde Ateş'e ""Yüzüm iyileşecek mi?" diye sorarken annesi de "Doktor senin yüzünü iyileştirecek. Eskisi gibi olacaksın." diyerek moral verdi.

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