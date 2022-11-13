Askerlik, staj, sigorta girişi! 'EYT'den yararlanabilecek miyim?' diyenlere...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin kimleri kapsayacağı merak ediliyor. Askerlik, staj, hamilelik dönemleri sayılacak mı? Kaç prim günü gerekiyor? Sigorta girişi kaç olmalı? İşte detaylar

EYT'lilerin hayali gerçek oluyor...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası için son düzlüğe girildi. Ocak ayında yürürlükte olması beklenen EYT için milyonlarca vatandaş gün sayıyor.

Aralık ayında Meclis'e sunulacak olan EYT yasa tasarısı ile ilk etapta 1.5 milyon kişinin emekli olması bekleniyor.

Emekli olacak kişilerin kıdem tazminatları, prim ve yıl gibi konuları düzenleme ilan edildikten sonra tamamen belli olacak. Bu kapsamda vatandaşlar "EYT'den faydalanabilecek miyim, EYT kimleri kapsayacak, askerlik sayılacak mı, prim günü kaç olmalı, sigorta girişi kaç olmalı" gibi sorulara yanıt arıyor.

EYT, prim günü dolmuş ancak yaşı bekleyen vatandaşlar için geçerli olacak. Eksik prim günü olanlar ise tamamlayabilmek adına detayları sorguluyor.

Peki EYT şartları ne olacak? Askerlik, staj, hamilelik sayılacak mı? Sigorta giriş yılı kaç olmalı? İşte tüm detaylar...

EYT emeklilik yaşı ve gün şartı

1999’un eylül ayında sosyal güvenlik sisteminde yapılan değişiklikle sigortalılık süresi ve prim gün sayısına ek olarak emeklilik için yaş şartı getirildi.

Emekli olabilmek için emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlar için 58, erkek çalışanlar için 60’a çekildi ve prim gün sayısı da 7 bin güne çıkarıldı. Bu kişiler çalışma yılını ve prim gün sayısını doldursalar da emeklilikte yaşa takıldılar.

İlk sigortalı olduğu tarih eylül 1999’dan önce olup da çalışma yılını ve prim gün sayısını dolduranlar; yeni düzenlemeden yararlanarak, emekliliğe hak kazanacak.

Askerlik, staj ve doğum borçlanması

Prim gün sayısı yeterli olmayanlar, askerlik ya da doğum borçlanması yaparak EYT düzenlemesinden yararlanabilecek mi sorusu henüz netleşmedi. Yıl sonunda borçlanarak EYT'li olunabilecek mi belli olması bekleniyor.