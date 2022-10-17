ASKERLİK YERİ SORGULAMA: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Yedek subay adayı, yedek astsubay aday adayı ve er olan yükümlülerin askerlik yerleri e-Devlet'ten sorgulanacak. Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022?

Vatani görevini yerine getirmeye hazırlanan binlerce vatandaş, askerlik yerlerinin açıklanmasını bekliyor.

Yedek subay adayı, yedek astsubay aday adayı ve er olan yükümlülerin askerlik yerleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak.

Seçim ve sınıflandırma sonuçlarını merak eden vatandaşlar da bu konudaki haberleri araştırmaya başladı.

Bu kapsamda da, "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusu gündeme getirilmeye başlandı.

Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı..

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Ekim 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.

Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

Yükümlü - Sevk Tarihleri Yedek Subay/Astsubay Adayları ile

Er (1'inci Grup) - 10 Kasım 2022

Er (2'nci Grup) - 08 Aralık 2022