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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? MSB askerlik celp tarihleri

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? MSB askerlik celp tarihleri

Yedek subay adayı, yedek astsubay aday adayı ve er olan yükümlülerin askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022?