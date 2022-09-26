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    Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? MSB askerlik celp tarihleri

    Yedek subay adayı, yedek astsubay aday adayı ve er olan yükümlülerin askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022?
    • 26.09.2022 - 14:24
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    Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? MSB askerlik celp tarihleri

    Vatani görevini yapmaya hazırlanan binlerce asker adayı, kasım ayında silah altına alınacak.

    Yedek subay adayı, yedek astsubay aday adayı ve er olan yükümlüler, askerlik yerlerinin açıklanması için gözlerini Milli Savunma Bakanlığı'na çevirdi.

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurusu yapılacak askerlik yerleri sonrası binlerce vatandaş, görevine başlayacak.

    Bu kapsamda da, "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022?" sorusu gündeme getirildi.

    Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? İşte yanıtı...

    Askerlik yerleri ne zaman açıklalnacak?

    Seçim ve sınıflandırma sonuçları, 28 Ekim 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacak.

    Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

    Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

    Sevk tarihleri 2022

    MSB tarafından duyurulan sevk tarihleri;

    Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1.grup) 10 Kasım 2022

    Er (2. Grup) 8 Aralık 2022

    Er (3. Grup) 5 Ocak 2023

    Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? MSB askerlik celp tarihleri #1


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