Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri hangi tarihte açıklanacak?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri hangi tarihte açıklanacak?

Ağustos ayı askerlik yerleri ile ilgili beklenen haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) konuya ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Askerlik görevini yerine getirmek isteyenler, "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri hangi tarihte açıklanacak?" sorularını gündeme aldı.

Mayıs ayı askerlik sevk ve celp tarihleri Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu.,

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı duyuruyu merak edenler, askerlik yerlerini bir an önce öğrenmek istiyor.

Asker adayları, hangi tarihte askere gideceklerini e-Devlet Askerlik durum sorgulama belgesi sorgulama sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri hangi tarihte açıklanacak? İşte yanıtı..

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri hangi tarihte açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Mayıs 2022 askerlik sınıflandırma sonuçları 29 Nisan 2022 Cuma günü e-Devlet sistemi üzerinden yayınlanacak.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan askerlik yerleri açıklama şu şekilde; 1. Mayıs 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Mayıs 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 28 Şubat 2022 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

3. 31.12.2020 (dahil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 28.02.2022 (Dahil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)

4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Nisan 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

6. Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde;

a. e-Devlet’ten “Kovid-19” anketini dolduracaklar,

b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında “Kovid-19” testlerini yaptıracaklar,

c. Test sonucu negatif çıkanlar, sevk bitim tarihine kadar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarından sevk belgelerini alacaklar,

ç. Sevk tarihi içerisinde test yaptırmasına rağmen sevk tarihini takip eden birinci ve ikinci gün içerisinde test sonucunun negatif olduğu tespit edilen yükümlüler, askerlik şubesi başkanlıklarınca birliklerine sevk edilecekler,

d. Test sonucu pozitif çıkanlar veya temaslı listesinde yer alanlar ile test tarihinden itibaren iki günlük süre içinde sevk evrakını almayanlar ve test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayan yükümlüler müteakip celp ve sevk döneminde sevke tabi tutulacaklar,

e. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,

f. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlemi yapılacaktır.

g. Yükümlüler birliğe katılış esnasında, sevk belgeleri ile birlikte e-Nabız üzerinden alacakları Kovid-19 aşı bilgilerinin yer aldığı aşı kartının çıktısını yanlarında bulunduracaklardır.

7. Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

8. Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.