Asrın felaketinden etkilenen kentlerde depremzedeler ilk sahurunu yaptı 6 Şubat'ta yaşanan yıkıcı depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ederken, Ramazan'ın gelmesiyle birlikte iftar ve sahur hazırlıkları da yapıldı. Afetzedeler, çadır ve konteynerlerde ilk sahuru yaptı.

AA & Ensonhaber

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 46 gün geçti.

11 ili enkaza çeviren sarsıntının ardından devlet-millet iş birliği ile yaralar sarılmaya başlandı.

Afet bölgesinde hummalı çalışmalar hız kesmeden devam ederken, Ramazan hazırlıkları da yapıldı.

Çadır ve konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlara sıcak yemek ve çay dağıtımı yapıldı.

Depremin merkezi Kahramanmaraş Atatürk Parkı'nda kurulan 804 çadırda kalan depremzedelere sahurluk ve çorba ikram edildi.

33 yaşındaki Kemal Çalı'nın eşi ve 3 çocuğuyla birlikte kaldığı 109 numaralı çadırdaki sahur sofrasına misafir oldu.

"Canımız sağ diye rabbime şükrediyoruz

Hazırladıkları sahurlukları çocuklarıyla yaptıkları duaların ardından yiyen Çalı Ailesi, Ramazan ayının ilk orucuna niyetlendi.

Depremde evlerinin zarar gördüğünü anlatan Çalı, şu ifadeleri kullandı:

Evimizin içinden dışarılar gözüküyor. Apartmanımızın iç merdiveni zarar gördüğü için daireye giremiyoruz. Girsek de zaten mahallede hiç kimse yok. Mecburiyetten çadırda yaşıyoruz. Elhamdülillah bugün Ramazan'ın ilk sahuru. Buna da şükür, canımız sağ diye rabbime şükrediyoruz. Çocuklarımızla ve eşimle beraberiz. Bunun verdiği sevinç zaten yeter elhamdülillah.

Adıyaman

Kentte de ekipler sıcak çorba ve sahurluk dağıtımı gerçekleştirdi.

Vatandaşlardan Recep Delice, depremin şokunu halen atlatamadıklarını belirterek bu tür acıları bir daha yaşamamayı temenni etti.

Ramazan'ın rahmet ve bereket ayı olduğunu ifade eden Delice, "Allah'a çok şükür Sincan Belediyesi tüm imkanlarımızı karşılıyor. Birlik, beraberlik ve kardeşlik günü bugündür. Milletimize Ramazan ayının hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.

Şanlıurfa

Bölgede, Kahramanmaraş merkezli depremlerden ve geçen hafta yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlar ilk sahurunu yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentteki 14 mahallede vatandaşlar için sahur kumanyası dağıttı.

Şanlıurfa Valiliği tarafından da deprem nedeniyle evlerine giremedikleri için farklı mekanlarda sahur yapan vatandaşlara gıda desteği yapıldı.

Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te de vatandaşlar çadır ve konteyner kentlerde Ramazan ayının ilk sahurunu yaptı.

Hatay

Antakya ilçesinde yaklaşık bin 500 kişinin barındığı Katar Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'nde sahura kalkan vatandaşlar, ramazana ulaşmanın mutluluğu ile evlerini ve yakınlarını kaybetmenin hüznünü birlikte yaşadı.

Aşevinde dağıtılan çorba, peynir, zeytin ve balı yiyen depremzedeler, ezan vaktinin gelmesiyle oruca niyetlenerek dua etti.

"Bayram da inşallah hayırlısıyla gelir"

Depremzede Fatma Abbasoğulları, depremden kurtulup buraya geldiklerini, kaldıkları yerin güzel olduğunu söyledi.

Devletin kendilerine sahip çıktığını dile getiren Abbasoğulları, "Çok şükür sahur da veriyorlar bize. Bayram da inşallah hayırlısıyla gelir. Allah bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

Hatay Stadyumu çevresinde oluşturulan çadır kentteki vatandaşlar da ilk sahurunu çadırda yaptı.

Öte yandan İskenderun Limanı'nda demirli bulunan MSC AURELIA gemisinde ağırlanan depremzedeler de ilk sahurda oruca niyetlendi.

Osmaniye

Depremin vurduğu bölgede, çadır kentte kalan bazı vatandaşlar ramazan ayının ilk sahuru yaptı.

Adnan Menderes Mahallesi'ndeki çadır kentte kalan Arslan ailesi, çadırlarında ramazan ayının ilk sahurunu gerçekleştirdi.

"Kendi evimizde huzurlu şekilde sahuru geçiririz"

Mehmet Arslan, yaşanan depremde evlerinin ağır hasar aldığını söyledi.

Huzurlu bir ramazan ayı geçirme temennisinde bulunan Arslan, "Bu sene biraz üzgün oldu ama inşallah bir daha olmaz. Kendi evimizde huzurlu şekilde sahuru geçiririz. Burada sıkıntımız yok. Ekipler, sürekli bizle ilgileniyor." dedi.

"Rabbim herkesten razı olsun"

Hanım Arslan da bu süreçte kendilerine yardım eden yetkililere teşekkür ederek, "Buna da şükür. Deprem anında baya korku yaşadık. Umarım bir daha yaşanmaz. Rabbim inşallah bir daha yaşatmaz. Rabbim herkesten razı olsun burada sıkıntıya konulmadık." diye konuştu.