Astana'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesi

Kazakistan'daki ikili görüşmeden önce Erdoğan Akkuyu'nun dünyada ses getireceğini söylerken Rus de Türkiye'yi gaz merkezi haline getirmek istediklerini söyledi.

Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat tarihinde başlayan savaş 8'inci ayında devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, arabuluculuk rolünü üstlenmeye devam ediyor.

8 aylık sürecte 'barış' için birçok girişimde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke lideri ile iletişim halinde olan tek lider...

Gerek telefon görüşmesi gerekse yüzyüze görüşmelerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, bu kez Astana'da bir araya geldi.

İki lider baş başa görüşmeye geçmeden önce basının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

İkili ilişkilerdeki konu başlıklarına değinen liderlerden Putin, Türkiye'nin doğalgaz merkezi olması yönündeki tekliflerini detaylandırdı.

"Türkiye'nin gaz merkezi olması fiyatları düşürür"

Putin konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Avrupa Birliği'ne gaz sağlamanın en güvenilir yolu olabileceğini kanıtladı.

Dün sizin enerji bakanlığınızla müzakereler yaptıktan ve BOTAŞ ile görüştükten sonra şöyle bir teklif yapmıştık:

Türkiye üzerinden potansiyel müşterilerimizle birlikte gaz boru hattını genişletme bir tane daha inşa etme niyetimiz var.

Türkiye'nin en büyük gaz merkezlerinden biri olacağı bir proje belirledik. Tabii ki istekleri olursa Avrupa piyasası için hem fiyat belirleme konusunda hem de tedarik konusunda güzel platform olurdu.

Şu an fiyatlar uçtu. Türkiye'nin gaz merkezi olması halinde fiyatlar kontrol altına alınarak daha makul seviyelere inebilir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl mutabakatını güçlendirmeliyiz VİDEO





"Tahıl koridoru konusunda kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ikili görüşme öncesinde Türkiye'nin öncülüğünde oluşturulan tahıl koridoruna dikkat çekti.

Erdoğan, "Tahıl nakilinde gerek gübre gerek tahıl... İstanbul Mutabakatını güçlendirerek devam ettirmemiz, Rusya tahıl ve gübresinin Türkiye üzerinden az gelişmiş ülkelere naklini yapma konusunda kararlıyız. Bu ülkelerin isimlerini belirlemede de çalışma yapabiliriz.

Fakir ülkeler bizim gözetmemizdedir. Türkiye ve Rusya'nın atacağı adımlar belli çevreleri rahatsız ederken az gelişmiş ülkeleri mutlu edecektir." dedi.

"Akkuyu dünyada ses getirecek"

Mersin'de devam eden Akkuyu Nükleer Enerji Sanstarli ve bu konudaki yeni çalışmalara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, santralin açılmasının dünyada ses getireceğini söyledi.

Erdoğan, "Akkuyu'nun birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması dünyada farklı bir ses getirecektir. Sinop'la ilgili bir adım atılabilirse bu tabii çok daha farklı bir çarpan etkisi yapacaktır." diye konuştu.

Astana'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesi ViDEO

Görüşme başladı

Basın karşısındaki kıza açıklamalardan sonra iki lider basına kapalı ikili görüşmeye geçti.

Erdoğan ve Putin arasındaki 4'üncü görüşme, zirvenin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'nda basına kapalı devam ediyor.

İki liderin, Rusya-Ukrayna savaşı ve ateşkes süreci ile Karadeniz Tahıl Koridoru'nu da ele alması öngörülüyor.

Ayrıca Suriye'deki gelişmeler de masada olacak.