Astrolog Meral Güven gözaltına alındı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Astrolog Meral Güven, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Ağalıma' suçlamasıyla gözaltına alındı.

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DHA

Süper Lig'de sezonun şampiyonu, Konyaspor deplasmanından 3 puanla ayrılan Galatasaray oldu..

Ancak şampiyonluk kadar konuşulan bir konu daha vardı.

"Fenerbahçe mucize bir şekilde şampiyon olacak" sözlerinin ardından gündeme gelen Astrolog Meral Güven.

Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından gelen tepkiler nedeniyle sosyal medya hesaplarını kapatan Güven, TikTok hesabından küfürlerle dolu bir yayın yaptı.

Meral Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Astrolog Meral Güven'in 'Halkı Kin ve düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Emniyet'ten yapılan açıklama

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

X isimli sosyal paylaşım sitesi içerisinde “@Darkwebhaber" isimli kullanıcı hesabından yapılan 'Astrolog Meral Güven, canlı yayında ağza alınmayacak küfürler yağdırdı' başlıklı video paylaşımda, 'nası yürüdünüz Allah adamın a... kan çıkartır. Ecdadınızı s... Allah sizin alayınızın a.. koyucak...' şeklinde söylemlerde bulunan; Meral Güven isimli şahsın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarına istinaden TCK-216 (Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama) suçu kapsamında tespit edilen adresinde yakalanarak adli işlemlere başlanmıştır.

Sabıka kaydı ortaya çıktı

Güven'in; 2 adet Tehdit-Hakaret, 1 adet Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, 1 adet Kasten Yaralama, 1 adet Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurma 1 adet Taksirle Yaralama suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)