Ata İttifakı adayı Sinan Oğan: İkinci tura biz kalacağız

DHA

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklanmış durumda.

Seçim atmosferine girilmesiyle birlikte siyasetin gündemi de hareketlendi.

Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, çeşitli ziyaretler için Nevşehir'e geldi.

Zafer Partisi’nin seçim standını ziyaret eden Oğan, burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Çalışmalar çok iyi gidiyor. Çalışmalarımız beklediğimizden de iyi gidiyor. Doğrusunu isterseniz biz yolumuza çıktığımızda bu ilgi ve alakayı son 2-3 günde bekliyorduk. Ama son 2-3 hafta kala Türkiye’de bazı şeyler değişti ve Türkiye’de sıfırdan başlayan cumhurbaşkanlığı hareketinin bugün önemli ölçüde dengelerini değiştirir bir pozisyona geldiğini görüyoruz. Türkiye’deki bütün anket şirketleri taraflı tarafsız Sinan Oğan’ın oyunun artık yüzde 10’u aştığını kabul ediyor. Bunu herkes kabul ediyor. Biz hedeflediğimiz gibi bu hafta 12-16 bandını rahatlıkla yakalayacağız. Son düzlüğe girdiğimizde 30'u aşıp ikinci tura kalmak istiyoruz.

Başlangıçta kendilerini ciddiye almadıklarını söyleyen Oğan şöyle devam etti:

Başlangıçta bize 'bunların kadroları yok, bunların gücü yok, bunların parası yok, bunlar yapamaz, imza toplayamaz' dediler. Mesela tüm panolarda Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’ın fotoğrafı var ama insanlar bunu görünce ne yapıyorlar biliyor musunuz? Gidip matbaadan bizim fotoğraflarımızı basıp arabalarına, evlerine ve iş yerlerine asıyorlar. Biraz önce bizim arkadaşlarımız, fotokopi ile çoğalttıkları küçük afişleri elleri ile tutup gezdiriyorlar. Bunlar çok kıymetli ve siyasette çok kalıcı şeyler. Saman alevi gibi yanıp sönen bir hareket olmadığımızı, tam tersine Türk siyasetinde kalıcı ve yön veren bir hareket olduğumuzu gördük. Biz bu şekilde devam ettiğimiz takdirde ikinci turu bizim görebileceğimiz yönünde çok ciddi bir veri ve doneye artık ulaşmış bulunuyoruz. İnşallah ikinci tura biz kalacağız.