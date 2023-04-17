Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi yeşil görüntüsüne kavuşmaya başladı Dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri haline gelecek olan millet bahçesi ağaçlarla kaplandı. Tenis kortlarının kurulduğu projede, cami inşaatında da büyük ilerleme kaydedil.

İHA

Türkiye, her alandaki projelerini hız kesmeden sürdürüyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında kentlerin yeşil kalmasına öncelik veriliyor.

Bu kapsamda yurt genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yeni millet bahçeleri yapılıyor.

Hayata geçirilen millet bahçeleri, şehirlerin çehresini değiştirerek adeta yeşil koridor oluyor.

Murat Kurum sona gelindiğini açıkladı

Projenin en büyüğü ise Megakent İstanbul'a yapılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yakın zamanda incelemelerde bulunmuştu.

Ardından 1. etabın açılışına az süre kaldığını açıklamıştı.

Yeşil görüntüsüne kavuşuyor

İnşaatı büyük bir hızla devam eden millet bahçesinin son durumu havadan görüntülendi.

Millet bahçesi inşaatında binlerce ağacın dikildiği havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Bazı alanlarda ise çimlendirme çalışmaları başlanarak millet bahçesi yeşil görüntüsüne kavuşmaya başladı.

Türk bayrağı yerleştirildi

Ayrıca pistlerin tam üzerine ise tenis kortlarının kurulduğu, sosyal alanların ve caminin inşaatında büyük ilerleme kaydedildiği görülüyor.

Caminin ana kubbesi ise ortaya çıkarak üzerine Türk Bayrağı asıldı.

Olası bir afette 165 bin kişi barınabilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, yeşil alanları, 70 bin metrekareye yakın kapalı alanları ve sosyal donatıları ile büyük bir şehir parkı olma özelliği taşıyor.

Alan, herhangi bir afet durumunda yaklaşık 165 bin kişinin barınabileceği 40 bin çadır kapasitesine sahip olacak. Havalimanı millet bahçesi tamamlandığında 9 ayrı noktadan girilebilecek.

Farklı girişlerde sera ve bostanların olması burada doğal köy ürünlerinin yetiştirilebilmesi hedefleniyor. Vatandaşlar isterlerse bu bölgelerden doğal ürünleri temin edebilecekler.

Yaklaşık 2 buçuk kilometre uzunluğunda Ab-ı Hayat Suyu denilen bir yapay derenin millet bahçesi içerisinde yer alması planlanıyor.