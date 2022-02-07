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    Atatürk Havalimanı’nda kargo uçuşları sonlandırıldı

    Atatürk Havalimanı kargo uçuşlarına kapatıldı. Havayolu şirketleri operasyonlarını bugünden itibaren İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirecek.
    • DHA
    • 07.02.2022 - 19:15
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    Atatürk Havalimanı’nda kargo uçuşları sonlandırıldı

    Atatürk Havalimanı’nda kargo uçuşları sona erdi.

    Havayolu şirketleri operasyonlarını bugünden itibaren İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirecek.

    OPERASYONLAR TÜMÜYLE İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN YAPILACAK

    Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Kargo operasyonumuzu tümüyle İstanbul Havalimanı'ndan yapmaya  başladık. İstanbul Havalimanı'ndaki tam otomatik depolama kapasiteli SMARTIST kargo tesisimizde müşterilerimize kaliteli hizmet sunuyoruz." dedi.

    Atatürk Havalimanı’nda kargo uçuşları sonlandırıldı #1

     

     


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